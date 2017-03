feedback kunstpant ikea

Andere artikelen







Feedback Kunst plant Ikea We zitten aan de grote tafel tegenover elkaar met de laptop. Af en toe kijk er een van ons links of rechts om de laptop heen, en verder zitten we knus achter onze eigen schermpjes, met een kop koffie er naast.

Enige tijd geleden heb ik kunstplanten bij Ikea gekocht, en Paul ook. Hij een hele grote, ik een paar kleintjes. Vroeger heb ik planten gehad die het lang volhielden, grote en kleintjes, maar sinds ik katten heb is dat verleden tijd, daarom die kunstplanten. Makkelijk, je hoeft ze alleen maar neer te zetten en je hebt er geen omkijken meer naar. Paul kreeg een feedback vraag via de mail, hoe de kunst plant bevalt. Eerlijk gezegd niet zo goed, ze drinken zo veel, en het liefst whisky. Eentje geeft licht in het donker, en hij zeurt me maar aan mijn kop dat hij wil wandelen, in een bos waar veel planten staan. Hij voelt zich eenzaam en komt dan verdrietig aan mijn bed huilen. Hij vindt dat hij wordt verwaarloosd door mijn kat. Die zit aan alle echte planten, maar deze laat hij met rust. Dat is ook de bedoeling. Die ander wil in echte aarde staan, en hij wil een mooiere bak. Dat laatste zal misschien nog wel eens gebeuren, maar op dit moment heeft dat nog geen prioriteit. De derde kan zijn blaadjes niet laten vallen, die zitten muurvast. Daar heeft hij last van. Hij vindt het niet leuk dat ze alle drie hetzelfde zijn, hij was graag een beetje anders gewest dan die anderen. Meer een eigen identiteit, zogezegd. Jammer dat mijn planten in een identiteit crisis zit, maar ook dit heeft bij mij niet zo’n hoge prioriteit. Als ik ooit helemaal niets meer te doen heb, kan ik altijd nog kijken of ik iets aan die klachten kan doen. Ik vind het toch niet zo’n fijn idee dat ze het niet naar hun zin hebben. Maar de kans is het grootste dat ik ze gewoon in hun sop gaar laat koken. Of ik koop nieuwe die niet zo zeuren. Ik had ze gekocht voor het gemak, maar ik heb er mijn handen aan vol. Toch leuk dat ze bij Ikea om feedback vragen.





Geplaatst op 11 maart 2017

