levensverhalen

De laatste tijd krijg ik meer aanvragen voor de cursus je levensverhaal. Je kunt bij mij de cursus volgen, online, met heel veel persoonlijke aandacht. Ik heb er zelf ook heel veel plezier in en stort me met hart en ziel op het geven van feedback. Er is ook een mogelijkheid om je verhaal aan me te vertellen, in gesprekken en mails, dan maak ik er jouw boek van. Ik ben zelf inmiddels op de eerbiedwaardige leeftijd dat ik door drie kleinkinderen oma wordt genoemd en kijk terug op een leven wat de moeite waard is om over te schrijven. Er is heel veel veranderd, en als we dat niet vasthouden door er over te schrijven, verdwijnt het zonder dat degenen die na ons komen weten hoe ons leven er uit heeft gezien. Weet je nog wat er aan de orde was in de wereld op je geboortedag? Weten je kleinkinderen nog hoe een zwarte telefoon met draaischijf er uit zag? Het geluid wel, dat hoor je in heel wat mobieltjes. Kennen ze nog de koffiemolen? Het busje Buisman? De autoloze zondag? De Dafjes? Hebben er nog mensen kiezelstenen in de tuin? Wij hadden schelpen in de voor- en achtertuin, maar ik kom dan ook uit Zandvoort. Weet je nog van de kolenkit, en de kachel die erbij hoorde? Met die asla, en al dat stof? Als je al die modes weer ziet, langer haar, korter haar, mini rokken maxi rokken, oranje en bruin, lichtgevende kleuren, wat denk je dan? Het is heerlijk om je er in te verdiepen, en op die manier je leven nog eens na te lopen. Het is therapeutisch om in je fantasie en tweede leven naast je echte leven te bedenken, over hoe je het anders zo hebben kunnen doen. Het is leuk om een brief aan je jongere zelf te sturen, en ook aan je oudere zelf. Kortom, maak een sentimental journey, en geniet! Wordt vervolgd. Op de website vind je meer informatie, En je mag me altijd mailen: www.evavanbaar.nl evavanbaar@gmail.com

