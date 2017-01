Andere artikelen







kun je schrijven leren?

Ja, ik denk dat je schrijven kunt leren. Als je interesse in schrijven hebt betekent dat meestal dat je er ook een zekere aanleg voor hebt.

Kun je schrijven leren? Ja, ik denk dat je schrijven kunt leren. Als je interesse in schrijven hebt betekent dat meestal dat je er ook een zekere aanleg voor hebt. Wat heeft het voor zin om naar anderen te kijken om schrijven te leren? Volgens mij kun je van iedereen wat leren, je leert iets van hele goede boeken maar ook van boeken waar je niet doorheen komt. Omdat er iets staat wat jou niet aantrekt. Zo zou je het zelf nooit doen waarschijnlijk, maar hoe zou je het dan wel doen? Heb je tot nu toe al wat geschreven? Wat dan? Heb je voor je werk geschreven, voor een opleiding, er zijn veel soorten schrijven. Wat ik voornamelijk in mijn schrijfcursussen geef, is creatief schrijven. Creatief schrijven is makkelijk en moeilijk tegelijk. Ik vind het zelf belangrijk dat je lekker voor je uit schrijft, denk er niet teveel bij na schrijf alles wat er in je opkomt, en ga pas strepen in een later stadium. Je moet merken, als je er lekker voor gaat zitten, dat je dan altijd kunt schrijven. Je kunt heel geïnspireerd schrijven en soms gaat het moeizaam. En gek genoeg levert geïnspireerd schrijven lang niet altijd betere teksten op dan moeizaam geschreven werk. Neem iemand in gedachten die geïnteresseerd is in alles wat je schrijft en leef je uit. Maak je niet druk om de stijl, of de zinnen lopen, schrijf tot je leeg geschreven bent en kijk nog niets na. Dat komt over een week of twee weken, dan heb je genoeg afstand, dan kun je beoordelen of datgene wat je geschreven hebt ook prettig is om te lezen. veel succes. Eva

